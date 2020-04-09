В Москве сократили срок признания безработным

09.04.2020, 18:16, Новости дня

Срок признания безработным и начала выплат пособия в Москве сократили с 10 до двух дней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Вчера президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным принято решение об ускоренной выплате, по максимальной планке, пособий по безработице … Мы проработали заранее данный вопрос, проработали методики, настроили работу специалистов, и уже с сегодняшнего дня уже начинаются выплаты по схеме: около 12 тыс. рублей – федеральное пособие, мы доводим в Москве его до 19,5 тыс. рублей, добавляя региональную выплату. И то, и другое будет делаться по одинаковой методике, одновременно. Это значит, что минимальное время начисления, которое было раньше, уменьшится в пять раз: ставится задача обработать (заявку) и назначить выплату в течение двух дней», – сообщил глава города, передает РИА «Новости».

По его словам, большую часть формальных документов не нужно будет собирать, проверка прежнего стажа работы и зарплаты «будет практически сведена к нулю».

Мэр пояснил, что выплаты должны производиться очень быстро, без посещения гражданами центров занятости и работодателей.

Не имеющие возможности обратиться за выплатой онлайн граждане смогут прийти в центр занятости, в котором с соблюдением санитарных норм и требований они получат соответствующие решения.

«Начислены такие пособия тысячам людей. От работы сотрудников центра занятости, от темпа их работы зависит то, как будут чувствовать граждане себя с социально-экономической точки зрения; эта работа очень важна. Если будет недостаточно сотрудников в call-центрах, прошу наращивать объемы, брать работу на аутсорсинг, чтобы обеспечить нарастающий объем заявок по выплате пособий … Необходимо максимально упростить бумажную работу, перенести все в онлайн, и даже там упростить, ускорить получение пособий по безработице, выплаты социальной помощи», – заключил Собянин.

В пресс-службе мэра добавили, что программа по выплате пособий в таком формате рассчитана до 30 сентября 2020 года.

В Кремле ранее сообщали, что самозанятые, чья работа была приостановлена из-за ограничительных мер против коронавируса, также могут воспользоваться упрощенным режимом для получения пособий по безработице.