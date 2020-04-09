 

МИД Украины пообещал наказать Россию за крушение малайзийского Boeing

09.04.2020, 18:16, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины продолжит добиваться привлечения РФ к ответственности за крушение самолета Boeing рейса MH17 в июле 2014 года, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Указывается, что в Нью-Йорке по инициативе РФ СБ ООН провел закрытые консультации по началу судебных заседаний в отношении четырех обвиняемых по делу МН17, передает УНИАН

Представитель Бельгии в СБ ООН заявил, что участники заседания «предоставили полную поддержку независимому и беспристрастному процессу, который слушается окружным судом города Гаага».

Указывается также, что следователи и прокуроры от Украины продолжат работу в совместной следственной группе для установлениях всех причастных к гибели 298 пассажиров и членов экипажа рейса MH17. В том числе устанавливаются заказчики этого преступления.

«Со своей стороны МИД Украины продолжит работу, направленную на привлечение Российской Федерации к ответственности за нарушение Конвенции о предотвращении финансирования терроризма, ведь именно благодаря российской поддержке, в частности поставке ПЗРК «Бук», и было совершено это чудовищное преступление. Верим, что справедливость будет установлена, а все виновные понесут адекватную ответственность», – заявили в МИД Украины.

Судебные заседание по делу о крушении MH17 начались 9 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол. Прокурор Нидерландов утверждает, что самолет якобы сбили «доставленным из РФ «Буком». Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы следственной группы, указывая в том числе на нежелание использовать выводы российской стороны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Названа стоимость нового универсала Audi RS6 Avant

05.02 / Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

07.04 / У полуторамесячного сына нардепа Скороход обнаружили коронавирус

21.02 / Кремль назвал параноидальными заявления американской разведки

27.03 / Врач из Сочи осудил распространение фейков о коронавирусе от своего имени

11.02 / Стартовало голосование за площадки проекта «Культурный код»

18.03 / Черногория согласилась на организацию возвращения россиян

16.03 / В Германии оценили шансы Little Big на победу на Евровидении

28.03 / Археологи обнаружили новый подвид динозавров

23.03 / Российским водителям пригрозили новым штрафом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска