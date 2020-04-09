Дочь Владимира Лёвкина перенесла операцию по удалению опухоли

09.04.2020, 18:09, Разное

26-летняя дочь российского певца Владимира Лёвкина перенесла операцию по удалению опухоли. О самочувствии после оперативного вмешательства наследница экс-участника группы «На-на» пояснила в своем Instagram-аккаунте.

По словам Виктории Лёвкиной, которая на протяжении нескольких месяцев борется с астроцитомой III степени злокачественности, иногда она чувствует себя плохо. После операцию по удалению опухоли у дочери 52-летнего певца сохраняется слабость и тошнота. Наследнице экс-участника группы «На-на» пришлось полностью сбрить поврежденные в результате лучевой терапии волосы.

Дочь музыканта обратилась за медицинской помощью в декабре прошлого года. Наследница певца жаловалась на ухудшение настроения и тошноту, а в больнице оказалась после двух припадков эпилепсии, сопровождающихся судорогами.

Отметим, что фолловеров волнует состояние здоровья Виктории Лёвкиной. В комментариях они не только спрашивают, как она себя чувствует, но и поддерживают её, желая наследнице экс-участника группы «На-на» сил и скорейшего выздоровления.