 

В США из-за угроз заразить окружающих коронавирусом в терроризме обвинена женщина

09.04.2020, 18:09, Разное

В США полиция разыскивает девушку, которую могут обвинить в терроризме. Есть вероятность, что она заражена коронавирусом, и эта жительница намерена заразить других людей.
В США полиция штата Техас разыскивает 18-летнюю жительницу небольшого населённого пункта, находящегося близ Далласа. По имеющейся информации, представительница прекрасного пола подозревается в терроризме, связанном с коронавирусом. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов расследуют детали инцидента, выясняя подробности. Судя по всему, женщина, общаясь в мессенджере Snapchat, угрожала людям, заявляя, что заразит тех COVID-19. Как уже установлено, эта болезнь весьма опасна, и в мире скончалось от неё уже большое число пациентов.

Как заявили в полиции, этот случай рассматривается в качестве очень серьёзного, а потому представительница прекрасного пола может получить обвинения в терроризме. Тем не менее, пока нет точной информации, больна ли жительница коронавирусом, а также, действительно ли собиралась она подвергнуть здоровье окружающих угрозе.



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