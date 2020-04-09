 

EMUI 10.1 Beta будет доступна на всех смартфонах серий Huawei Mate 30 и P30

09.04.2020, 18:09, Разное

Последняя бета-версия операционной системыEMUI 10.1 от Huawei расширяет свою доступность в Китае. Новая версия прошивки будет доступна для всей серии Mate 30, а также флагманских смартфонов P30.
Вчера состоялся анонс бета-версии для владельцев Mate 30 Pro с номером сборки 10.1.0.119, в которой были представлены некоторые новые функции EMUI – переработанная функция Multi-Window и новые анимации сканирования отпечатков пальцев. Теперь Huawei предлагает остальным владельцам Mate 30, а также P30 и P30 Pro попробовать новый EMUI 10.1, а также некоторые новые режимы и функции камеры. Те, кто заинтересован в тестировании новой бета-версии, должны зарегистрироваться через приложение Huawei Club и заранее убедиться, что они работают с EMUI версии 10.0.

Huawei Mate X является следующим смартфонов в линии для обновления EMUI 10.1. Huawei также работает над созданием бета-версии для линейки nova 5, nova 6 и Mate 20, а также MatePad Pro но пока не известно, когда начнется международное тестирование прошивки операционной системы.



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