Многодетная семья на Урале решила спрятаться от коронавируса в лесу

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09.04.2020, 18:08, Новости дня

Семья с тремя детьми решила спрятаться в лесу от коронавируса, их пришлось искать сотрудникам полиции, информирует ГУ МВД по Свердловской области.

Жительница поселка Красногвардейский Артемовского района обратилась 6 апреля в полицию. По ее словам, ее брат 1987 года рождения вместе с женой 1990 года рождения и тремя детьми (2010, 2012 и 2016 годов рождения) сутки назад ушел в лес и не выходят на связь, сообщается на сайте ГУ МВД.

«Начальник ОП №25 подполковник полиции Малыгин совместно с участковыми уполномоченными и сотрудниками по делам несовершеннолетних выехали в Красногвардейский для поиска семьи», – говорится в сообщении.

Полицейские вместе с работниками лесного хозяйства быстро нашли разыскиваемых.

«Глава семьи сообщил, что они ушли с целью спастись от коронавируса. Они взяли с собой набор продуктов, сотовый телефон и собирались периодически возвращаться в поселок за едой. Спали на ветках под открытым небом», – сообщается в ГУ МВД.

Семью доставили в опорный пункт полиции, где медработники осмотрели детей. Их состояние оценили как удовлетворительное, дети помещены в центр социальной помощи семьи и детям Артемовского района.

«Родители привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних», – отмечается в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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