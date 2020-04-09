 

Застрявшие на круизных лайнерах в Италии россияне вылетели домой

09.04.2020, 18:08, Новости дня

Более 100 граждан России, застрявшие на круизных лайнерах итальянской компании Costa Crociere, вылетели в четверг на родину из Италии, сообщили в российском посольстве.

«В результате коллективной работы российских и итальянских властей, посольства РФ в Италии и компании-судовладельца Costa Crociere удалось организовать этот специальный вывозной рейс для отправки россиян-пассажиров круизных лайнеров домой», – рассказали в дипмиссии, передает РИА «Новости».

На борт поднялся 121 человек.

В посольстве отметили, что россияне «преодолели все трудности и вышли из этой ситуации с высоко поднятой головой». Дипломаты пояснили, что круизный оператор также оказывал содействие в возвращении россиян.

Большинство россиян, более 80 человек, были пассажирами на борту лайнера Costa Victoria, прибывшего в порт Чивитавеккьи 25 марта. После выявления случаев коронавируса на судне часть пассажиров оставили в изоляции.

Еще 10 российских граждан с лайнера Costa Luminosa, который прибыл в порт Савоны 23 марта, были помещены в одну из римских гостиниц.

24 марта сообщалось, что в Италии сошли на берег 14 российских туристов с круизного лайнера Costa Luminosa, их направили на карантин в Рим.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Замечено снижение агрессивности коронавируса

27.03 / Специалисты рассказали, чем опасно детское ожирение

07.02 / Управляющий партнер UFG рассказала об опыте Мишустина в бизнесе

12.03 / Госдеп разрешил продвигать ракету «Союз» на рынке США

07.03 / Исландия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

26.03 / Шмыгаль второй раз за день встретится с депутатами в Раде – СМИ

26.02 / Еврокомиссия и коронавирус душат экономику Европы

03.03 / ФРС США экстренно снизила базовую процентную ставку из-за вспышки коронавируса

17.02 / Выдвижной экран появится у смартфонов TCL

16.02 / Друг в беде не бросит: экскаватор выручил фуру на снежной дороге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска