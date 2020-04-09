Застрявшие на круизных лайнерах в Италии россияне вылетели домой
09.04.2020, 18:08, Новости дня
Более 100 граждан России, застрявшие на круизных лайнерах итальянской компании Costa Crociere, вылетели в четверг на родину из Италии, сообщили в российском посольстве.
«В результате коллективной работы российских и итальянских властей, посольства РФ в Италии и компании-судовладельца Costa Crociere удалось организовать этот специальный вывозной рейс для отправки россиян-пассажиров круизных лайнеров домой», – рассказали в дипмиссии, передает РИА «Новости».
На борт поднялся 121 человек.
В посольстве отметили, что россияне «преодолели все трудности и вышли из этой ситуации с высоко поднятой головой». Дипломаты пояснили, что круизный оператор также оказывал содействие в возвращении россиян.
Большинство россиян, более 80 человек, были пассажирами на борту лайнера Costa Victoria, прибывшего в порт Чивитавеккьи 25 марта. После выявления случаев коронавируса на судне часть пассажиров оставили в изоляции.
Еще 10 российских граждан с лайнера Costa Luminosa, который прибыл в порт Савоны 23 марта, были помещены в одну из римских гостиниц.
24 марта сообщалось, что в Италии сошли на берег 14 российских туристов с круизного лайнера Costa Luminosa, их направили на карантин в Рим.
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