Мелания Трамп побеседовала с первыми леди Италии и Японии

09.04.2020, 17:54, Новости дня

Первая леди США Мелания Трамп в четверг побеседовала с дочерью президента Италии Лаурой Маттареллой. Госпожа Трамп принесла ей глубочайшие соболезнования в связи со смертью многочисленных итальянских граждан из-за коронавируса. Мелания Трамп выразила надежду, что в Италии будет продолжаться позитивная тенденция к уменьшению числа случаев заражения, и подчеркнула, что Соединенные Штаты поддерживают Италию, в том числе путем предоставления помощи в размере 100 миллионов долларов в надежде, что в ближайшее время пандемию удастся побороть.

В среду вечером Мелания Трамп побеседовала с супругой премьер-министра Японии Акиэ Абэ, выразив соболезнования в связи со смертью японских граждан из-за коронавируса. Госпожа Трамп подчеркнула, что высоко ценит тесное сотрудничество между США и Японией на фоне борьбы с пандемией. Первая леди США выразила надежду, что дух единства поможет обеим странам пережить этот трудный период. Госпожа Трамп и госпожа Абэ договорились оставаться на связи, в то время как их страны продолжают борьбу с коронавирусом.