Джессика Альба раскрыла свои секреты ухода за кожей лица

09.04.2020, 17:53, Разное

Джессика Альба – одна из самых красивых и сексуальных актрис современности, по крайней мере, так утверждают многочисленные рейтинги различных изданий. В ее распоряжении – лучшие косметологи, любые косметические средства, в том числе ее собственной марки The Honest Company, ну и самые талантливые пластические хирурги. Однако Джессика предпочитает пока обходиться без услуг последних и не часто прибегает к помощи первым, почти полностью взяв уход за лицом в собственные руки. О том, что помогает ей оставаться свежей и красивой, поддерживать тонус кожи и ее увлажненность, Джессика рассказала в новом видеоинтервью британскому Vogue.

По признанию Альбы, ее домашний уход состоит из 8 ступеней и включает средства, конечно же, ее собственной марки. Один из главных пунктов – очищение лица, двухступенчатое – в случае, если много макияжа. Примечательно, что актриса использует одно и то же средство и для лица, и для глаз и удаляет остатки макияжа не ватными спонжами, а маленьким полотенцем, смоченным в горячей воде.

Я начинаю с геля, который при соприкосновении с водой превращается в молочко – он хорошо растворяет макияж. А затем убираю остатки уже просто гелевым средством.

Далее Джессика массажными движениями наносит на все лицо, включая зону вокруг глаз, сыворотку с витамином C.

Я люблю витамин C, так как он помогает осветлить кожу, но не пересушивает ее.

Далее в ход идет специальный аппарат для домашнего ухода, который, по словам Джессики, “разделит вашу жизнь на до и после”. От центра лица актриса проводит им по массажным линиям в стороны, постепенно спускаясь вниз. Аппарат призван привести кожу в тонус, убрать отеки и улучшить контуры лица.

Следующая зона, которой Джессика уделяет внимание, – губы: она активно массирует их скрабом, чтобы удалить омертвевшие клетки и остатки губной помады, а затем щедро наносит на них “роскошное масло”. Далее в ход идет увлажняющий крем на водной, а не масляной основе – причем наносит его Джессика очень щедро, и массажный ролик, улучшающий кровообращение. “Я не уверена, что использую его правильно, но результат мне нравится”, – отмечает актриса.