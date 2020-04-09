 

СК РФ возбудил уголовное дело о геноциде из-за преступлений нацистов в Ростовской области в 1942 году

09.04.2020, 17:53, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuСледственный комитет России, изучив архивные материалы, возбудил уголовное дело о массовом убийстве жителей Ростовской области в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Уголовное дело было возбуждено по статье 357 УК РФ (“Геноцид”).

“Установлено, что 11 и 12 августа 1942 года военнослужащие зондеркоманды СС-10а, полиции безопасности и СД под предлогом переселения мирного населения еврейской национальности и партийного актива КПСС вывезли в район поселка Змиевская Балка Ростовской области не менее 27 000 человек, которые впоследствии были расстреляны”, – рассказали в СК. 

Также следствие установило еще несколько районов, где военнослужащие полиции безопасности и СД массово расстреливали людей. Согласно архивным документам, за время оккупации в городе Шахты Ростовской было убито не менее 3 500 человек из числа мирного населения. А на территории Грузиновского сельсовета Морозовского района Ростовской области в феврале 1943 года было расстреляно не менее 427 мирных жителей и 72 пионеров.

В СК заявили, что проводят все необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося. 

“Ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени не останется незамеченным и безнаказанным. Это преступления без срока давности”, – сообщили в Следственном комитете. 

В мае 2019 года СК РФ возбудил дело “о геноциде мирных граждан в Жестяной горке в 1942-1943 годах”. Как заявило следствие, “33 карателя” из Латвии якобы убили 42 человек в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Президент Турции прибыл в Москву

06.02 / Импичмент Трампа: демпартия обвинила республиканцев в предательстве

07.02 / Путин и Лукашенко не сошлись в вопросе каши, но одержали победу в хоккее

09.04 / В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за двое суток

20.03 / Франков: Наша молодежка – чемпионы мира! Перенос Евро даст им годик, чтобы дорасти до первой команды страны

23.03 / Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

05.02 / В Украинском центре общественных данных заявили, что Дубилет сфальсифицировал результаты переписи. Министр отрицает

14.02 / Экстремал ради жены почти 13 минут лежал под снегом в Якутске

25.03 / В Госдуму внесли проект об онлайн-осмотре пациентов в период эпидемий

03.02 / Экс-госсекретарь США Керри о Шокине: Все в нашей администрации хотели его отставки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска