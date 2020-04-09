 

Мировые цены на нефть подскочили из-за новостей о совещании ОПЕК+

09.04.2020, 17:53, Новости дня

Так, цена на нефть марки Brent превысила 36,29 долларов за баррель, информирует РИА «Новости».

На 17.39 мск цена на эту марку росла на 8,56%, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 9,8% – до 27,55 доллара за баррель.

Кроме того, индекс Мосбиржи в ходе торгов поднялся на 1,47% к уровню закрытия предыдущей сессии. Индекс достиг отметки 2709,44 пункта, в последний раз индекс находился на таком уровне 6 марта, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Одновременно курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 13 марта 2020 года, курс евро упал ниже 80 рублей впервые с 6 марта.

Напомним, в четверг страны ОПЕК+ вместе с Россией и Саудовской Аравией, а также с государствами вне объединения начали заседание по возможному сокращению добычи нефти.



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