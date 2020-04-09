Шойгу поручил направить в Боснию и Герцеговину помощь для борьбы с коронавирусом

09.04.2020, 17:53, Новости дня

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил оказать Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, информирует Минобороны. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

«По поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

В эту страну направят три рейса Ил-76 с 24 военнослужащими и пятью единицами военной техники.

Помощь оказывается после обращения к РФ руководства Республики Сербской (Босния и Герцеговина).

Ранее сообщалось, что РФ в течение дня доставит самолетами в Республику Сербскую помощь для борьбы с коронавирусом.