Шойгу поручил направить в Боснию и Герцеговину помощь для борьбы с коронавирусом
09.04.2020, 17:53, Новости дня
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил оказать Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, информирует Минобороны. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
«По поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.
В эту страну направят три рейса Ил-76 с 24 военнослужащими и пятью единицами военной техники.
Помощь оказывается после обращения к РФ руководства Республики Сербской (Босния и Герцеговина).
Ранее сообщалось, что РФ в течение дня доставит самолетами в Республику Сербскую помощь для борьбы с коронавирусом.
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