РПЦ поддержала запрет на посещение кладбищ в Москве

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09.04.2020, 17:53, Новости дня

Отмена посещения кладбищ в Москве на Пасху в связи с пандемией коронавируса обоснованна и ожидаема, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Решение московских властей, как и властей некоторых других регионов, отменить организацию посещения кладбищ в день Пасхи по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции – ожидаемая и разумно обоснованная мера, которая обезопасит многих людей. Просим наших собратьев по вере, привыкших поминать своих близких на кладбищах в день Пасхи, не расстраиваться, что такая возможность не представится 19 апреля в этом году. Напомню также, что по уставу Русская Православная Церковь совершает особенное поминовение усопших несколько раз в году», – написал он в Telegram.

По словам председателя, практика посещения кладбищ на Пасху «не является церковной традицией».

«Пасха – время радости, а не скорби об усопших. Таким образом, отказ от посещения могил наших предков в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших», – отметил Легойда.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил, что перед Вербным воскресеньем кладбища в Москве закроют для посещения.

Газета ВЗГЛЯД рассказала, как православным предлагается праздновать Пасху в период пандемии. Кроме того, церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет как и в предыдущие годы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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