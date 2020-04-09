Российская семья спряталась от коронавируса в лесу

09.04.2020, 17:52, Новости дня

Благодаря лесничим семью удалось найти за один день.

В городе Артемовском (Свердловская область) местная семья спряталась в лесу … от коронавируса. Запаслись едой и решили переждать пандемию вдали от города, чтобы спастись, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональное управление МВД.

Многодетную семью начали разыскивать 6 апреля. Об их исчезновении в полицию сообщила сестра отца семейства. Она пояснила, что житель ушел в лес с женой и тремя детьми и не вернулся. На их поиски сразу же отправились полицейские вместе с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних.

Благодаря лесничим семью удалось найти за один день. Решившие самоизолироваться россияне объяснили свой уход в лес желанием спастись от коронавируса. Они взяли с собой набор продуктов и мобильный телефон. «Семья в течение суток находилась в лесу, дети спали на ветках под открытым небом, питались продуктами, которые они взяли с собой», — сообщили в МВД.

В России на 9 апреля за всё время заразилось коронавирусом 10 131 человек.