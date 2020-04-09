Блогер пожаловался Путину и генпрокурору на Льва Лещенко из-за нарушения карантина

09.04.2020, 17:52, Новости дня

Правоохранительные органы игнорируют явное нарушение, которое другим бы грозило либо штрафом, либо уголовной ответственностью, вот блогер и решил добиться справедливости.

Оштрафовать или привлечь к уголовной ответственности известного артиста Льва Лещенко предлагает популярный блогер Антон Вуйма. Он даже написал соответствующее обращение в администрацию президента России и генеральному прокурору, сообщает сегодня Инфо24. Вуйма считает, что Лещенко нарушил требуемые от всех приехавших из-за границы нормы самоизоляции. Причем Лев Валерьянович прибыл из США, где ситуация с эпидемией обстоит хуже всех стран, охваченных пандемией коронавируса. Певец принял участие в ток-шоу у Андрея Малахова. Но этого, видимо, Лещенко показалось мало, и он беспечно отправился на вечеринку по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Николаева. В результате очутился в больнице вместе с женой. Более того, в тяжелом состоянии в стационар попала певица Надежда Бабкина, за жизнь которой сейчас борются врачи. Они даже вынуждены были ввести в состояние искусственной комы всенародную любимицу.

Блогер считает, что Лещенко должен ответить по всей строгости закона, но правоохранительные органы игнорируют нарушение.

Льва Лещенко с супругой были госпитализировали 24 марта. Тест подтвердил, что у 78-летнего артиста COVID-19. После курса лечения певца выписали, и вот теперь-то он находится на самоизоляции.

Правда, Лещенко принес извинения своим коллегам, но разве этого достаточно? Блюстители закона считают, что вполне.