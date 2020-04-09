Путин призвал обеспечить безопасность России, несмотря на коронавирус

09.04.2020, 17:48, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить внутреннюю безопасность в России, несмотря на коронавирус.

Глава государства на совещании с членами Совбеза РФ заявил, что важно анализировать происходящее вокруг для обеспечения национальных интересов.

«Мы должны гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность и внимательно анализировать все, что происходит вокруг нас, с тем чтобы национальные интересы РФ были надёжно и абсолютно обеспечены», – цитирует Путина сайт Кремля.

Он добавил, что РФ вынуждена принимать меры, адекватные складывающейся ситуации с коронавирусом.

В совещании принимают участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации арезидента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В среду заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США постоянно создают препятствия для продления действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), складывается впечатление, что Вашингтон стремится сорвать продление документа.