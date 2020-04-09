 

Путин призвал обеспечить безопасность России, несмотря на коронавирус

09.04.2020, 17:48, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить внутреннюю безопасность в России, несмотря на коронавирус.

Глава государства на совещании с членами Совбеза РФ заявил, что важно анализировать происходящее вокруг для обеспечения национальных интересов.

«Мы должны гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность и внимательно анализировать все, что происходит вокруг нас, с тем чтобы национальные интересы РФ были надёжно и абсолютно обеспечены», – цитирует Путина сайт Кремля.

Он добавил, что РФ вынуждена принимать меры, адекватные складывающейся ситуации с коронавирусом.

В совещании принимают участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации арезидента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В среду заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США постоянно создают препятствия для продления действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), складывается впечатление, что Вашингтон стремится сорвать продление документа.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / 7 полезных привычек для эффективного управления финансами

21.03 / Пушков резко ответил на слова Помпео о причастности РФ к фейкам о COVID-19

02.04 / ФМБА: вспышка COVID-19 в России завершится к лету

16.03 / Бизнесмену Ротенбергу присвоено звание Героя труда за Крымский мост

28.02 / В Нидерландах зафиксирован первый случай коронавируса

19.02 / Украинцы устроили протест против возвращения сограждан из Китая

17.02 / В США прошли испытания ракеты Trident II, способной нести ядерный боезаряд

25.02 / В Италии число жертв коронавируса достигло семи человек

04.02 / Россия предложила Индии создать перспективную БМП с 57-мм пушкой

20.02 / Нижегородский суд отменил приговор обвиненному в изнасиловании несовершеннолетней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска