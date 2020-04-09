 

В Пятигорске освободили заложников психически нездорового мужчины

09.04.2020, 17:48, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов в Пятигорске освободили двух детей и женщину, которых взял в заложники психически нездоровый мужчина, сообщил глава города Андрей Скрипник.

«Инцидент на ул. Ессентукская благополучно разрешен. Силовики сработали профессионально. Человек, который забаррикадировался в квартире и выражал неадекватные требования, задержан, никто не пострадал. Дети, которые находились в квартире, целые и невредимые», – написал Скрипник в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что мужчина в Пятигорске взял в заложники свою сестру и ее детей.



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