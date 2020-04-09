Первый самолет из РФ доставил помощь в Республику Сербскую

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09.04.2020, 17:48, Новости дня

В Республику Сербскую (часть Боснии и Герцеговины) прибыл первый из трех транспортных самолетов Ил-76 с помощью РФ для борьбы с коронавирусом.

Самолет с гуманитарной помощью и врачами на аэродроме встретило высшее руководство республики, в том числе член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Республики Сербской Желька Цвиянович и премьер Радован Вишкович. Кроме того, в церемонии принял участие российский посол в Сараево Петр Иванцов, передает ТАСС.

Российские самолеты доставят пять единиц техники и военных врачей, которые начнут работать в университетском клиническом центре.

Ранее сообщалось, что РФ в течение дня доставит самолетами в Республику Сербскую помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией. Позже сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил направить самолеты в Боснию и Герцеговину.

Помощь оказывается после обращения к РФ руководства Республики Сербской.



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