Первый самолет из РФ доставил помощь в Республику Сербскую

09.04.2020, 17:48, Новости дня

В Республику Сербскую (часть Боснии и Герцеговины) прибыл первый из трех транспортных самолетов Ил-76 с помощью РФ для борьбы с коронавирусом.

Самолет с гуманитарной помощью и врачами на аэродроме встретило высшее руководство республики, в том числе член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Республики Сербской Желька Цвиянович и премьер Радован Вишкович. Кроме того, в церемонии принял участие российский посол в Сараево Петр Иванцов, передает ТАСС.

Российские самолеты доставят пять единиц техники и военных врачей, которые начнут работать в университетском клиническом центре.

Ранее сообщалось, что РФ в течение дня доставит самолетами в Республику Сербскую помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией. Позже сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил направить самолеты в Боснию и Герцеговину.

Помощь оказывается после обращения к РФ руководства Республики Сербской.