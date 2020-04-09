Опубликованы первые снимки нового Haval H5

09.04.2020, 17:45, Новости дня

Китайская компания Haval разрабатывает новую модель внедорожника.

Вместе с тем пока точное название автомобиля не называется, однако некоторые специалисты прогнозируют, что речь идет о преемнике для модели Haval H5. По фотографиям можно увидеть, что головная оптика имеет круглое исполнение, тогда как модель имеет бампера и решетку радиатора в темном оттенке. Кроме того, новинка получила панорамную крышу и дополнительный багажник на крыше.

Производитель умышленно не называет технические характеристики автомобиля, тогда как предполагается применение рамной конструкции. Под капотом могут применить улучшенный двигатель с турбиной на 177 л.с. мощности. Сборкой нового внедорожника Haval займутся в Тульской области.