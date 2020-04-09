 

Первые экземпляры кроссовера Changan CS75 FL добрались до дилеров

09.04.2020, 17:45, Новости дня

Китайский бренд Changan анонсировал старт продаж нового кроссовера Changan CS75 FL.

Вместе с тем производитель указал, что пока первые экземпляры поступили лишь в некоторые представительства, однако в скором времени паркетник появится во всех дилерских центрах компании. Кроме того, цена на кроссовер Changan CS75 FL теперь увеличилась на 50 тысяч рублей, а потому приобрести автомобиль можно по цене от 1,5 миллиона рублей в базовой комплектации.

Напомним, паркетник получил 1,8-литровый турбированный мотор на 150 л.с. мощности. Кроме того, кроссовер Changan CS75 FL приводится в движение 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Пока остальные детали о доступном кроссовере удерживаются в тайне.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / В Британии оштрафовали телеканал “НТВ-Мир Балтия” за дискуссию о Скрипале

10.02 / Уфимские врачи отказались обследовать мужчину на коронавирус и спрятались от него за дверью кабинета

20.02 / СТРАНА – эвакуированных из Ухани украинцев на родине встретили камнями и пожаром

03.02 / Китай предлагает России поменяться датами проведения этапов “Формулы-1”

06.02 / Артсистему “Деривация” установят на новые российские корабли

16.02 / В РФ появился новый долларовый миллиардер

12.02 / В Петербурге полицейским вынесли приговор за избиение подростка. Его подозревали в краже семечек

04.03 / В Китае замедлились темпы распространения коронавируса

27.02 / The Man. Вышел клип Тейлор Свифт о самовлюбленном мужчине. Видео

17.02 / Премьера Украины обвинили в дезинформации Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска