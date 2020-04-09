Первые экземпляры кроссовера Changan CS75 FL добрались до дилеров

09.04.2020, 17:45, Новости дня

Китайский бренд Changan анонсировал старт продаж нового кроссовера Changan CS75 FL.

Вместе с тем производитель указал, что пока первые экземпляры поступили лишь в некоторые представительства, однако в скором времени паркетник появится во всех дилерских центрах компании. Кроме того, цена на кроссовер Changan CS75 FL теперь увеличилась на 50 тысяч рублей, а потому приобрести автомобиль можно по цене от 1,5 миллиона рублей в базовой комплектации.

Напомним, паркетник получил 1,8-литровый турбированный мотор на 150 л.с. мощности. Кроме того, кроссовер Changan CS75 FL приводится в движение 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Пока остальные детали о доступном кроссовере удерживаются в тайне.