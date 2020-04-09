Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн человек

09.04.2020, 17:44, Новости дня

Общее количество инфицированных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни в режиме онлайн.

На момент написания новости общее число инфицированных составляло 1 502 618 человек. В эту цифру входят 339 775 человек, которые выздоровели, и 89 915 умерших от инфекции.

Чуть менее трети общемирового количества заболевших приходится на Соединенные Штаты – в стране подтверждено 432 тыс. инфицированных (с учетом 24 тыс. выздоровевших и 14 тыс. погибших).

Более половины заболевших (55%) приходится на четыре страны: США, Испанию (152 тыс.), Италию (139 тыс.) и Германию (113 тыс.).

От 10 тыс. до 100 тыс. заболевших зарегистрировано в 14 странах: Франции (83,1 тыс.), Китае (82,9 тыс.), Иране (66,2 тыс.), Соединенном Королевстве (61,4 тыс.), Турции (38,2 тыс.), Бельгии (24,9 тыс.), Швейцарии (23,6 тыс.), Нидерландах (21,8 тыс.), Канаде (19,2 тыс.), Бразилии (16,2 тыс.), Португалии (13,9 тыс.), Австрии (13,1 тыс.), Южной Корее (10,4 тыс.) и России (10,1 тыс.).

Таким образом, на эти 18 стран приходится более 1,3 млн (более 86%) всех зарегистрированных случаев коронавируса в 184 независимых государствах и зависимых территориях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.