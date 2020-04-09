 

Нахождение граждан в местах обсервации бесплатно, но за питание им нужно платить – Кабмин Украины

09.04.2020, 17:44, Новости дня

Кабинет Министров Украины обнародовал постановление от 8 апреля, в котором говорится, что нахождение граждан в местах обсервации будет бесплатным, однако им придется платить за питание.

Лица, находящиеся в обсерваторах, могут получать личные вещи, а также продукты питания. Исключение – алкогольные напитки и вещи, запрещенные к хранению.

В Кабмине подчеркнули, что граждане обязаны соблюдать правила, установленные администрацией места обсервации.

В свою очередь, администрация должна обеспечить подготовку места обсервации к приему людей и создать им надлежащие условия пребывания.

Добираться до места жительства после обсервации граждане должны за свой счет.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора.

На утро 9 апреля количество жертв коронавирусной инфекции в Украине достигло 57, число заболевших – 1892.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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