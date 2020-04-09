В Украине сократилось количество убийств, разбоев и ограблений – источник

09.04.2020, 17:43, Новости дня

В марте 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года сократилось количество убийств, разбоев, ограблений и ДТП с погибшими. Об этом свидетельствует статистика, предоставленная изданию “ГОРДОН” источником в руководстве Национальной полиции Украины.

Так, по данным полиции, в марте 2020 года количество убийств сократилось на 14% (со 145 в марте 2019-го до 124). Число зарегистрированных производств по статье о нанесении тяжких телесных повреждений выросло на 6% (со 142 до 150).

Количество разбоев и ограблений сократилось на 31% (180 против 124 и 899 против 623 соответственно). Количество краж упало на 27% (с 27,07 тыс. до 17,55 тыс.).

Число автомобильных аварий, в которых погиб как минимум один человек, сократилось со 172 до 155 (10%). Количество зафиксированных угонов упало всего на 1% (с 423 до 419).

При этом на 14% выросло количество административных правонарушений, связанных с домашним насилием (с 3461 случая до 3929). Количество уголовных производств по этой статье снизилось на 2% (с 746 до 733).

МУЛЬТИМЕДИАГрафик предоставлен источником издания “ГОРДОН” в Нацполиции

6 апреля пресс-служба МВД Украины сообщала, что за время карантина, введенного из-за коронавируса, количество ДТП в стране сократилось на 63%.