“Союз” с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

09.04.2020, 17:40, Новости дня

К Международной космической станции (МКС) пристыковался пилотируемый корабль "Союз МС-16". На его борту космонавт Роскосмоса, командир корабля Анатолий Иванишин и бортинженер Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди. "Союз" причалил к стыковочному узлу модуля МИМ-2 "Поиск" 9 апреля в 17 часов 13 минут по Москве. Стыковка прошла в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного ЦУП и экипажей корабля и станции.

Люки между станцией и прибывшим кораблем будут открыты после 18 часов, отмечает телеканал "Россия 24". Пилотируемый космический корабль на орбиту впервые вывела ракета-носитель "Союз-2.1а". Это новая ракета, созданная без систем, производимых в других странах.

Ракета стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 11 часов 5 минут по московскому времени. До МКС корабль добрался по короткой схеме за 6 часов.

Иванишин, Вагнер и Кэссиди проведут в космосе 196 суток. Они выполнят работы по дооснащению российского сегмента МКС, а также выполнят программу научно-прикладных исследований и экспериментов. На Землю их возвращение планируется на октябрь 2020 года.

Нынешний экипаж МКС – космонавт Олег Скрипочка и астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир — вернутся из космической командировки 17 апреля.

Подготовка к старту шла в условиях повышенной безопасности на фоне пандемии коронавируса COVID-19. За месяц до старта космонавты и астронавт, а также дублирующий экипаж были изолированы от окружающих. Экипаж "Союза МС-16" отправился в космос без традиционных проводов родственниками и друзьями. "Посторонние" на космодром не были допущены.

Астронавт Крис Кэссиди уверен, что новый экипаж не завезет коронавирусную инфекцию на борт МКС.

За успешный запуск корабля "Союз МС-16" к МКС благодарность Роскосмосу выразил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.