 

Курс евро упал ниже 80 рублей впервые с 6 марта

09.04.2020, 17:40, Новости дня

Курс рубля ускорил рост к вечеру на новостях о грядущей сделке ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Цены на нефть также ускорили рост, что и привело к снижению стоимости доллара на 2 руб., а евро на 1,6 руб.

К 17:48 мск евро подешевело на 1,63 руб. до 79,7 руб., доллар к этому моменту подешевел на 2 руб. до 72,6 руб., согласно данным торгов Московской биржи.

Цена нефти европейского эталона Brent к этому времени выросла на 8% почти до $36 за баррель, а американский эталон WTI подорожал на 7% до $27 за баррель.

Сейчас проходит видеоконференция ОПЕК+, начавшаяся в 16:00 мск. ОПЕК+ и не входящие в альянс страны обсуждают снижение добычи нефти на 20 миллионов баррелей в сутки, сообщило Reuters. Это в 2 раза больше, чем изначально предлагалось.



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