Кладбища Москвы закрыли из-за коронавируса

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09.04.2020, 17:40, Новости дня

Московские кладбища закрыли до окончания режима повышенной готовности. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Такая мера — способ сократить количество заболевших коронавирусом. По словам Сергея Собянина, в обычные годы на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу приезжают около миллиона человек. Нынешней весной сделать это будет невозможно, написал в своем блоге мэр.

Собянин отметил, что большая часть посетителей кладбищ — пожилые люди. Подвергать их и остальных опасности нельзя. Мэр отметил, что в прошлом году похоронил свою маму и сам планировал на Вербное воскресенье поехать к ней на могилу, но в текущей ситуации от этого отказался.

Сергей Собянин призвал с пониманием отнестись к его решению. До окончания режима повышенной готовности московские кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших. Просто посещать их пока нельзя. О чистоте и порядке на кладбищах позаботятся работники ГБУ "Ритуал". Собянин отметил, что данное решение является печальным, но необходимым в нынешних условиях.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье отменили специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов на весенние религиозные праздники.



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