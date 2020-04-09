 

Надежда Бабкина изолирована от всех и помещена в закрытый инфекционный бокс

09.04.2020, 17:30, Разное

Популярная певица Надежда Бабкина сейчас проходит лечение: врачи изолировали её от остальных и поместили в инфекционный бокс. Об этих обстоятельствах рассказал пресс-атташе знаменитости Александр Велор.
Как объяснил сотрудник команды исполнительницы, Надежда Бабкина, находящаяся на ИВЛ в состоянии искусственной комы, уже прошла ряд тестирований. Заражение коронавирусом не подтверждено, однако у певицы диагностирована пневмония. Нахождение её в изоляции обусловлено, прежде всего, стандартными мерами предосторожности, характерными для подобных случаев. Разумеется, доступ знакомых и родственников к звезде сцены пока исключен.

По словам Велора, госпитализация Бабкиной в начале месяце не была отмечена у неё тяжелым состоянием: она чувствовала себя неплохо и даже регулярно наведывалась в свой микроблог Instagram, публикуя фотоснимки. Однако спустя несколько дней самочувствие артистки стало хуже. При этом, как отметил пресс-атташе, у певицы и ранее имелись проблемы со здоровьем, сопряженные со сниженным иммунитетом.



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