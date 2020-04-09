Стало известно о договоренности РФ и Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти
09.04.2020, 17:30, Новости дня
Россия и Саудовская Аравия договорились о существенном сокращении добычи нефти, сообщили СМИ со ссылкой на источник в ОПЕК.
Еще один источник – из РФ – сообщил, что страны урегулировали основные противоречия по нефти, согласована новая сделка о сокращении добычи, пишет Reuters.
По словам обоих источников, ОПЕК+ и другие производители обсудят сокращение добычи до 20 млн баррелей в сутки.
Ранее в четверг страны ОПЕК+ вместе с Россией и Саудовской Аравией и государствами вне объединения начали заседание по возможному сокращению добычи нефти.
Накануне РФ выражала готовность пойти на сокращение добычи нефти в случае аналогичных шагов со стороны ОПЕК и США.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет