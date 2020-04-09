Роспотребнадзору получил более 803 млн рублей из резервного фонда на зарплаты сотрудников

09.04.2020, 17:30, Новости дня

Роспотребнадзору выделено более 803 млн рублей на дополнительные выплаты сотрудникам в связи с эпидемией коронавируса, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишутин.

«Выделить в 2020 году Роспотребнадзору из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора, непосредственно реализующих мероприятия по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ в 2020 году, в размере 803 млн 777,1 тыс. рублей», – информирует РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Напомним, президент Владимир Путин объявил новые меры поддержки врачей. В частности, в ближайшее время регионам выделят 10 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом и рискуют своим здоровьем.