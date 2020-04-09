 

В Екатеринбурге женщина оставила младенца работнику ТРЦ и сбежала

09.04.2020, 17:30, Разное

В Екатеринбурге полицейские объявили в розыск представительницу прекрасного пола, оставившую младенца постороннему человеку. Она передала ребёнка работнику торгово-развлекательного центра (ТРЦ) и сбежала, о чём проинформировал Валерий Горелых, руководитель регионального главка МВД.
По имеющимся данным, в ночь на 9 апреля к охраннику в ТРЦ “Антей”, расположенному в Екатеринбурге, обратилась жительница с ребёнком. Она уговорила пустить их в здание, поскольку на улице было прохладно, и та переживала за собственное самочувствие и здоровье малыша. Вскоре мать попросила мужчину присмотреть за малышом, а сама отправилась якобы на встречу с мужем, которого и дожидалась на улице в вечернее время, но так и не явилась за младенцем. В итоге сторож обратился в полицию, и стражи порядка начали выяснять все обстоятельства. Следственные мероприятия позволили установить личность матери и малыша.

По имеющейся информации, малыш доставлен в больницу. Медики у него диагностировали обморожение стоп первой степени и общее переохлаждение. В настоящий момент жительница 1997 года рождения разыскивается полицией. О ней известно, что она официально не зарегистрирована в браке, а также полицейские узнали её домашний адрес в Екатеринбурге.



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