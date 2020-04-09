США решили отменить часть военных учений из-за пандемии коронавируса

09.04.2020, 17:30, Новости дня

Армии США придется адаптироваться к изменениям из-за пандемии коронавируса, сообщил первый заместитель министра обороны США Дэвид Норкуист.

Норкуист отметил, что необходимо отменить часть учений для недопущения распространения коронавируса, передает ТАСС. Часть учений после принятия мер предосторожности можно будет возобновить, сказал чиновник Пентагона.

Зампред комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что пандемия не отразилась на боеготовности подразделений.

Норкуист отметил, что только 64 американских военных были госпитализированы с коронавирусом.

«К настоящему моменту из 1,4 млн находящихся на действительной службе <…> только 64 потребовалась госпитализация [в связи с коронавирусом]. Мы очень внимательно следим за этим. Мы привержены тому, чтобы предоставлять нашим пострадавшим военнослужащим медицинское обслуживание мирового класса. Мы продолжим защищать наши ВС, чтобы они могли продолжать защищать вас», – отметил замглавы ведомства.

Напомним, об обнаружении коронавируса на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» стало известно во второй половине марта. В связи с ростом числа заразившихся командир корабля Бретт Крозье обратился к командованию ВМС США с призывом спасти жизни моряков, сняв с авианосца более 4 тыс. военнослужащих и изолировав их. Однако глава Пентагона не увидел необходимости в полной эвакуации экипажа с авианосца. У самого Крозье также диагностировали коронавирус.