OnePlus 8 и 8 Pro 5G показали на тизерном видео

09.04.2020, 17:30, Разное

14 апреля состоится презентация мобильный устройств OnePlus 8 и 8 Pro 5G. В YouTube производители опубликовали тизерное видео смартфонов.

На одном из предыдущих роликов генеральный директор Пит Лау подробно описывает процесс разработки (цвет, материал, отделка) быстро приближающейся серии OnePlus 8 5G. Как объясняет Лау, решение вернуться к «матовому» стеклу связано с тем, что компания считает это «идеальным объединением природных преимуществ стекла и металла».

Также он отмечал, что производители протестировали более 100 комбинаций цвета, текстуры и дымки, но в итоге они остановились на варианте Glacial Green. Именно телефон в данном цвете и был опубликован на тизерном видео. Эксперты отмечают, что это всего лишь один оттенок, и он может быть даже не самым привлекательным из цветовой гаммы ультрапремиального OnePlus 8 Pro или чуть скромнее и немного доступнее OnePlus 8.

Модель 8 Pro будет поставляться в эксклюзивном матовом варианте Ultramarine Blue, в то время как «обычный» OnePlus 8 5G превратит глянцевое покрытие Interstellar Glow в изящную альтернативу Glacial Green и Onyx Black. Это означает, что причина, по которой Пит Лау решил выделить этот зеленый оттенок, может заключаться в том, что OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro 5G должны быть окрашены в него.

OnePlus 8 и 8 Pro 5G будут оснащены процессором Snapdragon 865, который используется в Galaxy S20 Ultra и LG V60 ThinQ, быстрыми чипами памяти LPDDR5 и технологией UFS 3.0, что повышает скорость чтения и записи до 1700 МБ/с.