 

Путин потребовал скорректировать работу в сфере ВТС

09.04.2020, 17:16, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что РФ потребуется корректировка форм и методов работы в сфере военно-технического сотрудничества, чтобы сохранить ведущие позиции по экспорту продукции военного назначения.

«Решать задачи, стоящие в сфере ВТС, всегда непросто. Международная конкуренция здесь очень высокая. А дополнительные риски, это вполне понятно сегодня, дополнительные риски связаны с распространением коронавирусной инфекции, которая оказала крайне негативное влияние на всю глобальную экономику. В этой связи нам потребуется гибкая и оперативная корректировка форм и методов работы, предстоит искать эффективные пути, чтобы сохранить ведущие позиции РФ по экспорту продукции военного назначения», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он добавил, что итоги работы в сфере ВТС положительные, хотя в целом была неблагоприятная конъюнктура и жесткое противодействие конкурентов.

«Система военно-технического сотрудничества с иностранными государствами функционировала успешно. Мы не только полностью реализовали наши планы, но и превысили их на 2%. За рубеж поставлено военной техники на сумму свыше 15 млрд долларов. Портфель заказов составляет сегодня более 55 млрд долларов. В числе партнеров – около ста стран мира», – сказал он.

По словам Путина, хороший импульс дал саммит РФ – Африка, со странами этого континента были подписаны новые контракты на сумму около 1 млрд долларов. Кроме того, в пользу РФ играет «успешный опыт боевого применения» оружия в Сирии, отметил президент.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в марте сообщал, что за последние лет объем экспорта российского вооружения снизился на 18%.

В конце января сообщалось, что Китай вышел на второе место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а РФ опустилась на третье месте.



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