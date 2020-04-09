 

Смартфон OnePlus 8 получит улучшенное антибликовое стекло с “мягкой” текстурой

09.04.2020, 17:09, Разное

Стали известны новые подробности о новинке OnePlus 8. Смартфон получит улучшенное антибликовое стекло с “мягкой” текстурой, о чём пояснил генеральный директор компании.
Пит Лау недавно опубликовал у себя на официальной станице в популярной в Китае социальной сети Weibo новые данные о конструкции устройства OnePlus 8. По его словам, создавая эту модель, инженеры снова использовали антибликовое стекло, как и в двух предыдущих аппаратах, но время не стоит на месте, а потому каждое новое поколение технология улучшается. На этот раз панель обзаведётся “мягкой” текстурой. Чтобы создать его, в компании используют технологию химического травления. Это позволило придать стеклянной поверхности матовый эффект. Теперь новинка станет ещё более приятной на вид, и порадует тех, кто предпочитает стильные гаджеты.

В настоящий момент дата начала продаж ещё не известна, но не исключено, что это произойдёт в самом ближайшем будущем, поскольку торговая онлайн-площадка JD.com уже объявила о начале приёма предварительных заказов на OnePlus 8. Официальная же презентация новинки запланирована на 16 апреля.



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