 

Токсиколог считает хлорку самым опасным средством дезинфекции в условиях дома

09.04.2020, 17:09, Разное

Врач-токсиколог Алексей Водовозов считает хлорку самым опасным средством дезинфекции в домашних условиях. Он предупредил о вреде хлорсодержащих веществ для здоровья человека.
Применение хлорки для очистки промышленных помещений, в число которых входят больницы и магазины, специалист считает вполне оправданным. Токсичный дезинфектор входит в состав значительного перечня бытовой химии из-за способности бороться с вирусами и другими микроорганизмами. Хорошо справляется с очисткой и обеззараживанием питьевой воды для населения, а также стоков в системах водоснабжения.

В домашних условиях подобрать необходимую концентрацию вещества достаточно сложно. Особую опасность представляет избыточное количество хлора. Попадая в организм человека, он осуществляет то же воздействие, только теперь на клетки не бактерий, а человеческого тела. Вдыхание паров может вызвать химический ожог, бронхоспазм с последующим отеком легких. Едкий запах приводит к появлению рези в глазах, может вызвать аллергическую реакцию.

В условиях карантина, когда вся семья находится в помещении, которое недостаточно проветривается, длительное использование хлорки грозит и другими негативными последствиями. Для дома необходимы более щадящие спиртосодержащие средства, чтобы одновременно дезинфицировать поверхности и не причинить вред здоровью.



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