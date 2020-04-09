Премьер Испании заявил о достижении пика эпидемии коронавируса в стране

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09.04.2020, 17:08, Новости дня

Ситуация с коронавирусом в Испании достигла пика и теперь кризис пойдет на спад, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.

«Мы достигли пика и теперь начинается спад», – передает «Интерфакс» слова премьера.

Однако он отметил, что возвращение к нормальной жизни и снятие ограничительных мер произойдет не сразу, а будет «постепенным процессом».

«Мы сталкиваемся с самой большой угрозой для планеты в области здравоохранения со времен гриппа в 1918 году», – отметил Санчес.

В Испании за последние сутки от осложнений, связанных с коронавирусом, скончались 683 человека. Общее количество летальных исходов с начала распространения инфекции достигло 15 тыс. 238.

С начала эпидемии в Испании зарегистрировано более 152 тыс. вирус-положительных, из которых выздоровели более 52 тыс. человек.

Напомним, в РФ для своевременного выявления коронавируса есть запас тест-систем, превышающий по количеству 1 млн штук. Кроме того, Президент РФ Владимир Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.



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