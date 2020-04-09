Началась видеоконференция стран ОПЕК+

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09.04.2020, 17:08, Новости дня

Страны ОПЕК+ вместе с Россией и Саудовской Аравией, а также с государствами вне объединения начали заседание по возможному сокращению добычи нефти, сообщил источник в одной из делегаций.

В этот раз встреча проходит в формате видеоконференции из-за мер безопасности в связи с пандемией коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.

Планируется, что министры энергетики стран выступят из рабочих кабинетов в своих странах. Трансляция для прессы не планируется.

Свое участие в конференции подтвердили Аргентина, Индонезия, Египет, Тринидад и Тобаго. На заседание приглашали также США, Великобританию, Канаду, Бразилию, Колумбию, Норвегию, Эквадор и Чад, но ясности по их участию нет, добавил источник.

Россия выражала готовность пойти на сокращение добычи нефти, но только если это сделают страны ОПЕК и Соединенные Штаты.

В то же время американский президент Дональд Трамп заявил, что в США уже сократили объемы добычи нефти, поэтому Вашингтон не станет координировать этот вопрос с другими странами.



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