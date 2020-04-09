Звезда “Закона и порядка” умерла из-за коронавируса

09.04.2020, 17:08, Разное

Звезда сериала “Закон и порядок” и фильма “Девятые врата” Аллен Гарфилд умер в Лос-Анджелесе из-за коронавируса. Актеру было 80 лет, сообщает РИА ФАН.

О смерти артиста сообщила коллега по сериалу “Нэшвилл” Рони Блэкли. Позже информацию подтвердила и его сестра Лоис Гурвиц. Стоит отметить, что Аллена Гарфилда не “уложили” даже два инсульта, последний из которых он перенес в 2004 году. За свою карьеру актер снялся более чем в сотне фильмов и сериалов.