Скоро закончится: в Минздраве обнадежили страдающих из-за коронавируса россиян

09.04.2020, 17:07, Разное

С конца марта в большинстве регионов приняты жесткие меры для борьбы с коронавирусом в России, включая запрет перемещаться по городу без веских причин. По мнению Малинниковой, эффекта от всеобщей изоляции ждать осталось недолго, скоро прирост числа заболевших закончится.

Ежедневное увеличение количества инфицированных в России связано с нарушением режима самоизоляции, заявила она в программе “Андрей Малахов. Прямой эфир”. Поступающие сейчас в больницы с COVID-19 нарушили карантин примерно неделю назад, уточнила эксперт.

Малинникова напомнила, что в среднем инкубационный период коронавируса составляет пять-семь дней. Получается, что рост числа заболевших произошел после пресловутых пикников в последние дни марта, приводит мнение инфекциониста портал “Царьград”.

Тем не менее ситуация с коронавирусом в России пошла по одному из лучших сценариев, заявила ранее глава Медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Резкого роста заболеваемости удалось избежать, и к 20-м числам апреля статистика начнет улучшаться, считает она. Закончится эпидемия к середине июня, полагает Скворцова.

За последние сутки выявлено 1459 случаев заражения коронавирусом в России. В Москве заболели 657 человек, в Московской области – 199. Общее число зараженных превысило десять тысяч, 76 пациентов умерли, 698 выздоровели.