Мэрия Москвы планирует следить за иностранцами после открытия границ

09.04.2020, 16:59, Новости дня

Москва решила создать систему отслеживания иностранных туристов на основе данных сотовых операторов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в мэрии. Мониторинг нужен, чтобы контролировать уровень заболеваемости COVID-19 после открытия границ (Россия закрыла их 30 марта без указания сроков).

"Система должна помочь отследить жителей, потенциально контактировавших с иностранцами, и локализовать очаги заболеваний", – сказал собеседник издания. Контракт на предоставление данных о перемещении с единственным поставщиком будет заключать Департамент транспорта. В пресс-службе департамента изданию сказали, что создавать подобную систему не планируют. Но подтвердили, что проводят "оценку стоимости услуг по предоставлению геоаналитических отчетов по запросу".

По данным газеты, претендовать на разработку системы может "Яндекс", который "уже передает властям свои данные по разным категориям, включая транспортные потоки". В компании предполагаемый проект мэрии комментировать не стали.

В начале апреля в Москве запустили систему слежения за больными с коронавирусной инфекцией. Люди с подтвержденным диагнозом, которые лечатся дома и не должны выходить на улицу, должны скачать специальное приложение или получить устройство с ним от властей. Систему контроля за передвижением людей, находящихся на карантине, создают и на федеральном уровне. Она должна быть настроена к концу этой недели, писали "Открытые медиа".

30 марта, отмечала "Медуза", Минкомсвязи запросило у региональных властей обезличенные списки номеров мобильных телефонов людей, инфицированных коронавирусом, а также вернувшихся из-за границы, контактировавших с заражёнными и находящимися на самоизоляции.