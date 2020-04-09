Европейские рынки вслед за азиатскими демонстрируют рост

09.04.2020, 16:58, Новости дня

Европейские биржевые индексы в четверг демонстрируют преимущественно позитивную динамику, продолжая тенденцию, отмеченную во время торгов в Азии.

Лондонский FTSE и франкфуртский DAX прибавили по 0,5 процента, а парижский CAC-40 чуть снизился.

У финансовых рынков Азии день выдался особенно удачным: Австралия, Гонконг, Сеул и Шанхай к концу торгов продемонстрировали рост. Японский индекс Nikkei понес небольшие потери на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом в стране.

Фьючерсы на американские индекс Dow Jones, S&P и Nasdaq снизились: инвесторы с волнением ждут очередного доклада Министерства труда по безработице.

Нефтяные рынки в четверг несколько окрепли: американская сырая нефть выросла на 3 процента до 25 долларов за баррель, а эталонная нефть марки Brent прибавила почти 2 процента, превысив отметку 33 доллара за баррель.

Инвесторы надеются, что по итогам совещания ОПЕК и России в четверг будет достигнута договоренность об ограничении объемов добычи на фоне резкого падения спроса из-за пандемии.