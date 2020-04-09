Карантинные меры: Гвинет Пэлтроу организовала автомобильный парад в честь 14-летия сына

09.04.2020, 16:55, Разное

Вчера Мозесу, сыну Гвинет Пэлтроу и ее бывшего супруга, фронтмена Coldplay Криса Мартина, исполнилось 14 лет. Актриса вместе с детьми и новым супругом, сценаристом и продюсером Брэдом Фэлчаком, живет в Лос-Анджелесе, где, как и во всей Калифорнии, действует жесткий карантин. Жители обязаны сидеть дома и соблюдать дистанцию при общении с другими людьми. Выходить из жилищ можно только за продуктами или в аптеку, а вот вечеринки под строгим запретом.

Впрочем, Гвинет нашла выход, как в таких условиях весело отметить день рождения. Она организовала “дистанцированный праздничный парад”. На двух машинах к дому Пэлтроу подъехали друзья Мозеса. Автомобили были украшены шарами и плакатами, играла громкая музыка и дети кричали поздравления. При этом из машин никто не выходил: подарки передали через опущенное окно автомобиля. Мозесу такой сюрприз понравился.

Этот ребенок – лучший, и ему сегодня 14 лет. В это просто невозможно поверить. Он самый добрый парень на свете, а еще обладает уникальным взглядом на мир и умеет выражать себя как никто другой. Мозес, я безмерно горжусь тобой. Ты добиваешься любых поставленных целей, никогда не сдаешься, ты невероятно талантлив и ты потрясающий друг. Надеюсь, ты никогда не перестанешь меня обнимать “на прощание”, когда всего лишь уходишь в другую комнату. Я люблю тебя,

– написала Гвинет у себя в Instagram.

Напомним, Крис Мартин и Гвинет Пэлтроу поженились 5 декабря 2003 года. Они были вместе 11 лет, и за это время у них родилось двое детей: дочь Эппл Блайз Элисон (14 мая 2004 года) и сын Мозес Брюс Энтони (8 апреля 2006 года). В 2014-м они решили расстаться.

С октября 2017 года певец встречается с актрисой Дакотой Джонсон. Впервые о романе знаменитостей заговорили, когда их увидели вместе в одном из суши-баров Лос-Анджелеса. После этого Джонсон была замечена на концерте Coldplay в Аргентине, и папарацци начали регулярно выкладывать в сеть их совместные снимки – например, на пляже. В 2019-м ряд СМИ сообщил, что влюбленные расстались, но позже эта информация была опровергнута. Гвинет Пэлтроу же, в свою очередь, больше года назад вышла замуж за Брэда Фэлчака.

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Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)8 Апр 2020 в 11:31 PDT