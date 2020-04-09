Выпускников российских школ освободили от призыва в армию весной

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09.04.2020, 16:54, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВыпускники школ получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы, а от призыва в армию этой весной их освободят, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

“Всего к мероприятиям призыва вызываются более 650 тысяч человек. Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч из 650 тысяч человек, призываться на военную службу весной этого года не будут”, – уточнил Герасимов.

Ранее изменить сроки призыва просили в Национальном родительском комитете. Там опасались, что из-за переноса ЕГЭ и вступительных экзаменов на лето одиннадцатиклассники могут оказаться в армии, не успев получить отсрочку по учебе. 

Весенний призыв в армию России начался, несмотря на эпидемию коронавируса, 1 апреля 2020 года. Отправка новобранцев в войска начнется после 20 мая. Всех призывников будут тестировать на COVID-19, им обещают раздать средства защиты.

По словам Валерия Герасимова, в связи с эпидемией коронавируса призывники в военкоматы не вызываются. Военные комиссариаты проводят всю работу удаленно по видеосвязи или телефону.

 



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