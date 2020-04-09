В Москве при взрыве в бизнес-центре пострадали четыре человека

09.04.2020, 16:53, Разное

В здании бизнес-центра «Панорама» в Москве 9 апреля во время проведения строительных работ на 8-м этаже прозвучал взрыв. Четыре человека пострадали.

Согласно сведениям столичного СК, взрыв является следствием разрыва кислородного баллона, и на автомобили посыпался строительный мусор. Изначально сообщалось о двух пострадавших. Позже за медицинской помощью обратились еще два человека. Всех их осмотрели медики из бригад скорой, прибывшие на место инцидента.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, трое из числа пострадавших в момент взрыва находились в машинах, стоявших у бизнес-центра. Один пребывал в это время на первом этаже.