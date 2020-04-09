Воронежский губернатор пообещал, что коронавирус не повлияет на реализацию нацпроектов

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09.04.2020, 16:53, Новости дня

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции не отразится на реализации нацпроектов в регионе.

«Ни один нацпроект в Воронежской области, несмотря на текущие сложности, не должен потерять в качестве. И финансирование нацпроектов мы урезать не будем», — сообщил губернатор, его слова приводит «Аргументы и факты Воронеж».

В 2020 году на нацпроекты в регионе выделят 23,64 млрд рублей, из которых 9,5 млрд – из областного бюджета.

В тройке лидеров по финансированию: «Демография» – 6,1 млрд; «Здравоохранение» – 5,84 млрд; «Безопасные и качественные дороги» – 4,48 млрд.

Так, например, ранее прозвучало, что строительство хирургического корпуса Воронежского областного клинического онкологического диспансера продолжается в штатном режиме.

Напомним, из-за ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса регион выделил дополнительные средства на поддержку экономики, выплаты врачам, поддержку многодетных семей, закупку продуктов питания одиноким пенсионерам и т.д.



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