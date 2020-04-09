 

Военный врач Николай Косенков: Душ после охлаждения на фоне ОРЗ может окончиться пневмонией

09.04.2020, 16:53, Разное

Военный врач Николай Косенков считает, что душ после охлаждения на фоне прогрессирующего ОРЗ может окончиться пневмонией. Специалист пояснил в развитии заболевания и указал на источники поражения лёгких.
Многие люди опасаются заболеть пневмонией, данное заболевание характеризуется воспалением отдельного участка лёгочной ткани или всего левого или правого сегмента. Недуг вызывается вирусами, микробами и грибками. Первые попадают через дыхательные пути, редко через кровь. Косенков отметил, что патогенные бактерии в организме человека присутствуют всегда, но они подавляются сильной иммунной системой. При её ослаблении из-за переохлаждения, стресса, гиподинамии возможен рост микроорганизмов, что вызывает пневмонию. Заболевание особенно опасно, если оно провоцируется реновирусом, коронавирусом или штаммом гриппа, то же относится к бациллам стафилококка и стрептококка.

При ОРЗ накапливается экссудат, дыхание затруднено, не хватает воздуха, повышается температура. Далее возникает сухой кашель и появляются мокроты. В таком состоянии некоторые люди принимают горячий душ или ванну, считая, что им будет легче. В ряде случаев подобные процедуры приводят к переохлаждению организма и могут вызвать пневмонию.



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