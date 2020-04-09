США заявили о перехвате противолодочных российских самолетов у берегов Аляски

09.04.2020, 16:53, Новости дня

Американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Аляски, заявило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Утверждается, что перехват осуществили два F-22 при поддержке KC-135 Stratotanker и E-3 AWACS. Ил-38 якобы входили в зону ПВО на Аляске 8 апреля 2020 года, передает РИА «Новости».

«Российские самолеты были перехвачены над Беринговым морем к северу от Алеутских островов, они не вошли в суверенное воздушное пространство США или Канады», – говорится в сообщении NORAD.

В марте NORAD также заявляло о том, что американские F-22 и канадские CF-18 якобы перехватили два российских самолета-разведчика Ту-142 у побережья Аляски.