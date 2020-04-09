В Рыбинске начали выдачу продуктовых пайков школьникам
 

В Рыбинске начали выдачу продуктовых пайков школьникам

09.04.2020, 14:40, Новости
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С 9 апреля в Рыбинске начали выдачу продуктовых наборов школьникам, получающим такую меру социальной поддержки, как бесплатное школьное питание.

Расфасованные пайки развозят по всем 29 общеобразовательным школам города. Всего будет выдано 6 300 продуктовых наборов.

Продуктовые наборы получат дети из многодетных, малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и туберкулезной интоксикацией. Пункты выдачи организованы в каждом общеобразовательном учреждении. Одними из первых выдачу продуктовых пайков начали школы Заволжья: №№ 14, 16 и 35.

В СОШ №14 бесплатно питаются 126 детей. Продуктовые наборы получают их родители. Организация пункта выдачи проходит с соблюдением санитарных правил в условиях неблагополучной эпид.ситуации: персонал в масках и перчатках, родителей приглашают с интервалом в несколько минут, на полу – разметка, напоминающая о соблюдении расстояния.

Продуктовые наборы двух видов. Для детей, которые получали бесплатные завтраки, это наборы из расчета 50 рублей в день. В них греча, макароны, рис, сахарный песок, сгущённое молоко. Для детей, получающих и завтраки, и обеды, набор продуктов шире. Они сформированы из расчета 100 рублей в день. Добавлены мясные, рыбные и овощные консервы, какао или чай, сок и сушёные плоды шиповника для приготовления витаминизированного напитка.

– Продуктовый набор сформирован на две учебные недели – с 6 по 19 апреля. Заявки по количеству наборов подает школа, исходя из числа получателей льгот и длительности учебной недели. Состав продуктов в разных школах может немного различаться, но соответствует заявленной стоимости и требованиям СанПиНа к формированию сухих пайков, – разъяснила директор департамента образования Римма Брядовая.

10 апреля продуктовые наборы начнут выдавать в СОШ № 43. Далее – в соответствии с графиком.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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