Эксперт: Для заключения сделки в рамках ОПЕК+ необходимо урегулировать много противоречий

09.04.2020, 16:48, Новости дня

Сейчас сделать точный прогноз о том, чем закончатся переговоры в рамках ОПЕК+, невозможно, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, для подписания нового соглашения есть причины, но есть и факторы, мешающие его заключению.

Сейчас никто не сделает точный прогноз, смогут ли договориться страны-производители нефти о новой сделке в рамках ОПЕК+, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Есть причины как для того, чтобы ее подписать, так и причины того, что сделка может сорваться.

«В пользу подписания сделки говорит прежде всего угроза гигантского перепроизводства, если игроки рынка ни о чем не договорятся. Тогда, по его словам, все хранилища в мире заполнятся, и уже не будет важно, какова себестоимость производства, потому что в любом случае придется остановить добычу топлива — миру не нужно будет столько нефти», – объясняет Юшков.

Объемы перепроизводства оцениваются в рекордные 15-20 млн баррелей в сутки, а в апреле, по некоторым оценкам, они могут вырасти до 26 млн баррелей в сутки. Это больше четверти от общего объема производства нефти в 100 млн баррелей в сутки. С такой угрозой мир еще не сталкивался.

Когда хранилища нефти по всему миру будут заполнены, что может произойти по экспертным оценкам через 1-2 месяца, то перепроизводство может усугубиться. Цены на нефть могут упасть до отрицательных значений, когда производители будут доплачивать покупателям за то, чтобы они купили это топливо.

Ведь девать топливо будет некуда: спрос на нефть упадет по всему миру из-за коронавируса, а мест для хранения больше не будет. Это, конечно, самый шоковый сценарий развития событий, однако его шансы совсем не нулевые.

«Против подписания сделки говорит тот факт, что США никогда в подобных соглашениях не участвовали, никогда не принимали подобные меры. У них слишком много нефтяных компаний, которым сложно договариваться между собой о сокращении добычи, а у американского регулятора нет полномочий определять объем производства нефти», – говорит Игорь Юшков.

Законодательство США запрещает участие в нефтяном картеле, хотя при желании чиновники могли бы переписать эти нормы.

Американский президент Дональд Трамп говорит в предверии совещания ОПЕК, назначенное на 9 апреля, что может пойти на сокращение добычи, а может и не пойти. Однако в четверг Трамп заявил, что «не думает», что американская сторона будет участвовать в скоординированном с другими странами сокращении добычи. Потому что, по его словам, в США производители нефти «очень ориентированы на рынок», поэтому они уже и так «автоматически сократили» добычу.

«Вследствие обвала цен на нефть ряд сланцевых проектов действительно стали закрываться из-за нерентабельности производства. Однако устроит ли Россию подобная постановка вопроса – сложно сказать», – отмечает Юшков.

Он считает, что РФ все-таки будет настаивать на том, что сделка состоится только в том случае, если все крупные производители нефти возьмут на себя обязательства, в том числе США. «Сейчас никто друг другу не доверяет. Поэтому эти обязательства США должны быть как-то оформлены и выполняться. Чтобы не попасть в ситуацию прошлого соглашения, о чем говорили в Роснефти: пока мы сокращаем добычу, американцы ее наращивают», – считает он.

По мнению эксперта ФНЭБ, скорее всего, 9 апреля сделка сорвется, но будет второй раунд переговоров. Потому что слишком много противоречий и моментов необходимо урегулировать.

Ранее РФ заявила, что готова пойти на сокращение добычи нефти на 1,6 млн баррелей в сутки, но только вместе с двумя другими крупнейшими игроками – ОПЕК и Соединенными Штатами.

При этом Трамп заявил, что в США уже сократили объемы добычи нефти, а потому американская сторона будет участвовать в скоординированном с другими странами сокращении добычи. А Саудовская Аравия захотела от РФ еще большего сокращения нефтедобычи, чем уровень, на который согласилась Москва.

Сами саудиты, по неофициальным данным, могут сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки, но только от уровня апреля, а не первого квартала 2020 года.