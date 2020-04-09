 

В регионах сформирован запас более чем в 1 млн тест-систем

09.04.2020, 16:48, Новости дня

Запас тест-систем для выявления коронавируса в регионах страны превышает 1 млн штук, сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

«У нас достаточное количество тест-систем, которые производятся, хочу отметить, в России. Это очень важно, мы здесь обеспечили себе технологическую независимость. И на сегодня запас тест-систем в регионах по всей стране составляет более миллиона», – приводит его слова  ТАСС.

На сегодняшний день за сутки проводится  около 100 тыс. тестов, сказал Смоленский. По его словам, РФ занимает третье место в мире по числу сделанных тестов, всего зарегистрировано девять отечественных тест-систем.

«Достаточно одного теста, если он проведен правильно, чтобы понять, есть инфекция у человека или нет», – отметил Смоленский, отметив, что при выписке нужно получить два отрицательных теста через определенный период времени.

Напомним, РФ передала отечественные тест-системы на коронавирус более чем в 30 стран мира.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Сын Шварценеггера Джозеф Баена отмечает первую годовщину отношений с девушкой, а она с ним – вторую

03.04 / В Свердловской области задержали брата звезды Comedy Club

13.02 / Нарушительницу карантина хотят принудительно вернуть под меднаблюдение

07.03 / Эксперты рассказали о таргетной терапии при раке

06.03 / В СБ ООН обсудили кибератаки, которым подверглась Грузия

24.03 / Украина хочет получить от МВФ $10 млрд – СМИ

21.03 / В РФ началась работа над самолетом для испытаний электродвигателя

11.02 / Пьющая москвичка развела в своей квартире 130 кошек

04.02 / Минфин не стал отказываться от налогового маневра в нефтяной отрасли

11.02 / Китайское телевидение дало совет, как защитить близких от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска