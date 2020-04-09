В регионах сформирован запас более чем в 1 млн тест-систем

09.04.2020, 16:48, Новости дня

Запас тест-систем для выявления коронавируса в регионах страны превышает 1 млн штук, сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

«У нас достаточное количество тест-систем, которые производятся, хочу отметить, в России. Это очень важно, мы здесь обеспечили себе технологическую независимость. И на сегодня запас тест-систем в регионах по всей стране составляет более миллиона», – приводит его слова ТАСС.

На сегодняшний день за сутки проводится около 100 тыс. тестов, сказал Смоленский. По его словам, РФ занимает третье место в мире по числу сделанных тестов, всего зарегистрировано девять отечественных тест-систем.

«Достаточно одного теста, если он проведен правильно, чтобы понять, есть инфекция у человека или нет», – отметил Смоленский, отметив, что при выписке нужно получить два отрицательных теста через определенный период времени.

Напомним, РФ передала отечественные тест-системы на коронавирус более чем в 30 стран мира.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.